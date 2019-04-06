Комунальні лайфхаки: як заощадити на оплаті ЖКГ

Українцям розповіли, як заощадити на оплаті ЖКГ, коли борги за послуги зростають. На даний момент заборгованість становить 63,5 млрд гривень. Однак це не привід впадати у відчай, адже для зміни ситуації варто лише змінити побутові звички. Про це повідомляє інформаційний портал Сьогодні.

Як відомо, навіть коли в квартирі нікого немає, лічильник електрики, який "тягне" приблизно 5 вт у годину, продовжує крутитися. Це мінімум 100 гривень тільки на трьох приладах, підраховує фахівець з енергоефективності Петро Липинський. Заощадити можна, виймаючи вилки приладів з розеток. До речі, навіть просте виключення світла, навіть коли виходиш з кімнати всього на 10 хвилин, зменшує платіжку на 10 гривень у місяць.

Фото: Гонтар Володимир / УНІАН

Друга по витратності позиція в будинках українців - вода. Виявляється, якщо не вимкнути воду під час миття посуду, за дві хвилини набіжить ціле відро. Те ж саме стосується чистки зубів. Також українцям радять налаштувати зливний бачок унітазу. У нього не обов'язково набирати 10 літрів, достатньо буде 7-8.

Важливою залишається й економія на опаленні. Тут доведеться вкласти кошти. Наприклад, утеплення стін приватного будинку може зменшити витрати газу у два-три рази. А заміна старих вікон на нові дозволить зберегти у житлі до 30% тепла.

Нагадаємо, що РБК-Україна писало, що українцям виплатили близько 350 млн гривень монетизації субсидій. Гройсман заявив, що програма по монетизації субсидій проходить злагоджено. Також він заявив, що одним з ключових переваг монетизації стала можливість ефективно споживати ресурси і залишати зекономлені кошти на комунальних платежах для власних потреб.

Раніше ми писали, що майже 80% клієнтів "Івано-Франківськгаз Збуту" ризикують залишитися без субсидій. У разі простроченої заборгованості на суму понад 340 гривень протягом двох місяців видача державної допомоги призупиняється.