"Контркультура радикальна, як партія Ляшка": YARON описав стан сучасного шоу-бізу в новій пісні

"Це було вже" - перший сингл з майбутнього альбому музиканта під назвою "Куди зник митець?", який вийде влітку.

Пісня в досить легкій та жартівливій формі ставить важливі питання про ідеологічне та смислове наповнення нинішньої музичної сцени.

"Мені хотілося написати відносно веселу пісню зі своїми претензіями до сьогоднішнього стану української музики. Це не про шароварщину, а про відсутність нових великих ідей, які змінюють все на "до" і "після". Я дуже сподіваюсь на нинішній ренесанс, але поки молоді артисти "не вивозять", - каже YARON про головний посил свого треку.

Як і всі свої попередні релізи, YARON самостійно спродюсував та написав музику до пісні. А от за мастеринг відповідав Юрій Водолажський.