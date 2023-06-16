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"Контркультура радикальна, як партія Ляшка": YARON описал состояние современного шоу-биза в новой песне

YARON (фото: instagram.com/yaronmuraviov)
Автор: Styler

Киевский артист YARON выпустил свежую песню "Це було вже".

Это символическая прогулка по Киеву, во время которой музыкант рефлексирует на состояние современной украинской культуры, бушующей вокруг него.

"Це було вже" - первый сингл из будущего альбома музыканта под названием "Куди зник митець?", который выйдет летом.

Песня в довольно легкой и шутливой форме задает важные вопросы об идеологическом и смысловом наполнении нынешней музыкальной сцены.

"Мне хотелось написать относительно веселую песню со своими претензиями к сегодняшнему состоянию украинской музыки. Это не о шароварщине, а об отсутствии новых великих идей, которые меняют все на "до" и "после". Я очень надеюсь на нынешний ренессанс, но пока молодые артисты "не вывозят", - говорит YARON о главном посыле своего трека.

Как и все предыдущие релизы, YARON самостоятельно спродюсировал и написал музыку к песне. А вот за мастеринг отвечал Юрий Водолажский.

Ранее YARON записал эмоциональную песню-посвящение Херсону.

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