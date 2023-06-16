"Контркультура радикальна, як партія Ляшка": YARON описал состояние современного шоу-биза в новой песне

"Це було вже" - первый сингл из будущего альбома музыканта под названием "Куди зник митець?", который выйдет летом.

Песня в довольно легкой и шутливой форме задает важные вопросы об идеологическом и смысловом наполнении нынешней музыкальной сцены.

"Мне хотелось написать относительно веселую песню со своими претензиями к сегодняшнему состоянию украинской музыки. Это не о шароварщине, а об отсутствии новых великих идей, которые меняют все на "до" и "после". Я очень надеюсь на нынешний ренессанс, но пока молодые артисты "не вывозят", - говорит YARON о главном посыле своего трека.

Как и все предыдущие релизы, YARON самостоятельно спродюсировал и написал музыку к песне. А вот за мастеринг отвечал Юрий Водолажский.