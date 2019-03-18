Кошмар наяву: женщину засосало в яму на кладбище

Пострадавшая через суд требует 5 миллионов долларов компенсации

Женщину засосало в воронку на кладбище, куда она пришла навестить своих умерших родителей. Инцидент произошел в США в Лонг-Айленде. 64-летняя Джоан Каллен пыталась выбраться из ямы, но разбила голову надгробной плитой и сломала зуб, пишет New York Post.

Сообщается, что испуганная женщина громко звала на помощь, но никто на кладбище не слышал ее криков.

После происшествия американка подала в Верховный суд Квинса на корпорацию St. John's Cemetery Corp. - подразделение Бруклинской епархии католической церкви, которое руководит погребальным процессом. Сам инцидент произошел 19 декабря 2016 года. Сейчас Джоан требует компенсацию в размере 5 млн долларов.

"Попасть в могилу родителей, когда вы идете навестить их прохладным декабрьским днем, когда солнце садится... это ужасно и травмирует", - сказал ее адвокат Джозеф Перрини.

Теперь Каллен решила, что никогда не вернется на то кладбище снова. Женщина также боится ходить по открытым полям, ей снятся кошмары и мучают головные боли, рассказал адвокат.

Сообщается, что могильщики, которые засыпали соседнюю могилу, оставили подземный вакуум, который и поглотил Каллен, "забрав в преисподнюю".

Фото: nypost.com

Как сообщалось ранее, недавно в Одессе группа из шести человек устроила тир-стрельбище на кладбище.

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