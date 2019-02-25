По Крымскому мосту не ездят грузовые авто: раскрыта тайна

Крымский мост построен плохо и некачественно

Крымский мост, построенный оккупантами, попал в эпицентр нового скандала. Так, известный украинский мостостроитель Георгий Росновский рассказал, что грандиозное сооружение построено по самому дешевому проекту, а его сооружение нужно было в основном для отмывания денег. Об этом он сообщил в интервью "Фактам".

Росновский является автором двух проектов через Керченский пролив, созданных еще во времена президентства Януковича. Правда, его мосты были протяженностью два километра, а не 19, как проект оккупантов.

"Думаю, что на строительстве Керченского моста в России отмыли огромное количество денег. Потому и выбрали самый дешевый из проектов, а денег в него вложили огромное количество", - отметил он, обратив внимание на то, кто именно стал подрядчиком строительства.

Дело в том, что компания "Стройгазмонтаж", которую связывают с другом Путина, олигархом Аркадием Роттенбергом, не специализируется на строительстве мостов.

Крымский мост построен по дешевому проекту для отмывания денег (коллаж РБК-Украина)

Мостостроитель не сказал, сколько точно простоит мост через Керченский пролив. Но он с уверенностью может сказать, что мост построен плохо и некачественно. Именно это является причиной того, что по нему не разрешают движение грузовиков, а пускают только легковые авто.

Также Росновский рассказал, что место для строительства моста выбрано очень неудачно, на этом месте вообще нельзя было строить из-за илистого дна. Мостостроитель сказал, что связывался с российскими коллегами, чтобы указать на недочеты в проектировке, на что ему ответили: "Уже все принято. Никто никого не слушает. Ничего изменить нельзя".

Напомним, недавно незаконно построенный оккупантами в Керченском проливе Крымский мост вызвал новую волну негодования среди жителей полуострова.

К слову, недавно в сети показали фото со строительства железной дороги, которая будет проходить по Крымскому мосту. В кадрах четко видны несостыковки в плитах, которые укладывают строители.