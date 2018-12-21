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В Крыму упал беспилотник с украинскими листовками (видео)

STYLERЖизнь    21.12.2018 - 14:55
В Крыму упал беспилотник с украинскими листовками (видео)
Коллаж РБК-Украина

Весной уже были зафиксированы подобные случаи

Видео: (YouTube/Вести Крым)

В оккупированном Симферополе посреди улицы рухнул беспилотник, на котором были прицеплены патриотические листовки цвета украинского флага. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил журналист и корреспондент "Новой газеты" Антон Наумлюк.

Летательный аппарат упал на улице Февральской, однако есть предположение, что изначально он летел в центр города, а добраться до пунка назначения помешали ветки деревьев, в которых он запутался. 

"В Симферополе на улице Февральской упал беспилотник с прикрепленными к нему листовками цвета украинского флага. Летел в центр города, но, очевидно, запутался в ветвях деревьев. Место происшествия было оцеплено полицией, на месте работали кинологи", - написал Наумлюк.

Также отмечается, что ранее уже были замечены подобные случаи. Весной над Симферополем летали беспилотники с украинской символикой и прикрепленной колонкой, из которой играл гимн Украины.

В Крыму упал беспилотник с украинскими листовками (видео)

Скриншот поста: (facebook.com/anton.naumlyuk)

Напомним, что в "ДНР" активизировались патриоты Украины. 20 октября на Донбассе в некоторых городах появились проукраинские листовки, которые расклеены на всевозможных зданиях. Что примечательно, листовки появились на дверях общежития Старобешевского ПТУ, где проживают российские солдаты оккупационных сил Российской Федерации. 

Мы сообщали, что во Львове провели в последний путь активиста Игоря Коцюрубу. Отмечается, что мужчина являлся сопредседателем "революции на граните", председателем "Студенческого братства" Львовской политехники и секретарем "Студенческого братства" Львова.

А также сообщали, что на Донбассе погиб украинский воин. Как рассказали в Командовании Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины, Виктор погиб в результате обстрела со стороны противника - в него попала вражеская пуля снайпера.

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