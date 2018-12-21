В Крыму упал беспилотник с украинскими листовками (видео)

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Весной уже были зафиксированы подобные случаи

Видео: (YouTube/Вести Крым)

В оккупированном Симферополе посреди улицы рухнул беспилотник, на котором были прицеплены патриотические листовки цвета украинского флага. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил журналист и корреспондент "Новой газеты" Антон Наумлюк.

Летательный аппарат упал на улице Февральской, однако есть предположение, что изначально он летел в центр города, а добраться до пунка назначения помешали ветки деревьев, в которых он запутался.

"В Симферополе на улице Февральской упал беспилотник с прикрепленными к нему листовками цвета украинского флага. Летел в центр города, но, очевидно, запутался в ветвях деревьев. Место происшествия было оцеплено полицией, на месте работали кинологи", - написал Наумлюк.

Также отмечается, что ранее уже были замечены подобные случаи. Весной над Симферополем летали беспилотники с украинской символикой и прикрепленной колонкой, из которой играл гимн Украины.

Скриншот поста: (facebook.com/anton.naumlyuk)

Напомним, что в "ДНР" активизировались патриоты Украины. 20 октября на Донбассе в некоторых городах появились проукраинские листовки, которые расклеены на всевозможных зданиях. Что примечательно, листовки появились на дверях общежития Старобешевского ПТУ, где проживают российские солдаты оккупационных сил Российской Федерации.

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