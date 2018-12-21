У Криму впав безпілотник з українськими листівками (відео)

Відео: (YouTube/Вести Крим)

В окупованому Сімферополі посеред вулиці впав безпілотник, на якому були причеплені патріотичні листівки кольорів українського прапора. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив журналіст і кореспондент "Нової газети" Антон Наумлюк.

Літальний апарат впав на вулиці Лютневій, проте є припущення, що спочатку він летів в центр міста, а дістатися до пункту призначення завадили гілки дерев, в яких він заплутався.

"У Сімферополі на вулиці Лютневій безпілотник впав з прикріпленими до нього листівками кольорами українського прапора. Летів в центр міста, але, очевидно, заплутався в гілках дерев. Місце події було оточене поліцією, на місці працювали кінологи", - написав Наумлюк.

Також наголошується, що раніше вже були помічені подібні випадки. Навесні над Сімферополем літали літаки з українською символікою та прикріпленою колонкою, з якої грав гімн України.

Скріншот поста: (facebook.com/anton.naumlyuk)

Нагадаємо, що в "ДНР" активізувалися патріоти України. 20 жовтня на Донбасі в деяких містах з'явилися проукраїнські листівки, які розклеєні на всіляких будівлях. Що примітно, листівки з'явилися на дверях гуртожитку Старобешівського ПТУ, де проживають російські солдати окупаційних сил Російської Федерації.

Ми повідомляли, що у Львові провели в останню путь активіста Ігоря Коцюрубу. Наголошується, що чоловік був співголовою "революції на граніті", головою "Студентського братства" Львівської політехніки і секретарем "Студентського братства" Львова.

А також повідомляли, що на Донеччині загинув український воїн. Як розповіли в Командуванні Десантно-штурмових військ Збройних Сил України, Віктор загинув в результаті обстрілу з боку супротивника - в нього влучила ворожа куля снайпера.