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Ленивый Наполеон из лаваша: на готовку потратите 15 минут

Скриншот: Ленивый Наполеон из лаваш
Автор: Светлана Мащенко

Торт Наполеон любят практически все, а вот готовить его - большая морока. Предлагаем вам альтернативный способ - десерт из лаваша, на готовку которого вы потратите каких-то 15-20 минут.

Рецептом поделилась известный украинский кулинар Alina FooDee.

Ингредиенты:

  • Лаваш - 300 г
  • Молоко - 750 мл
  • Яйца - 3 шт.
  • Крахмал - 50 г
  • Сахар - 180 г
  • Ванильный сахар - 20 г
  • Сливочное масло - 150 г
  • Сахарная пудра - 1 ст. л.

Скриншот: Таким будет наш Наполеон

Пошаговое приготовление

Смешайте яйца с крахмалом, сахаром и щепоткой соли. Перемешайте до однородности. Влейте молоко. Поставьте на огонь и варите до загустения, постоянно помешивая. Когда появятся первые пузыри кипения, проварите крем еще 30-60 секунд, чтобы крахмал заварился. Снимите крем с огня. Добавьте ванильный сахар, дайте крему полностью остыть.

Листы лаваша разрежьте на четыре части. Всего должно получиться 12 коржей. Подсушите коржи в духовке прогретой до 200 градусов духовке около 2-3 минут.

В остывший заварной крем добавьте сливочное масло комнатной температуры. Очень важно, чтобы крем остыл до комнатной температуры, иначе сливочное масло растает, и крем будет очень жидкий.

Смажьте коржи кремом. 2-3 коржа измельчите в крошку. Добавьте сахарную пудру и перемешайте. Посыпьте торт крошкой.

Поставьте торт в холодильник на 4-6 часов.

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