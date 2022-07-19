Ленивый Наполеон из лаваша: на готовку потратите 15 минут

Ингредиенты:

Лаваш - 300 г

Молоко - 750 мл

Яйца - 3 шт.

Крахмал - 50 г

Сахар - 180 г

Ванильный сахар - 20 г

Сливочное масло - 150 г

Сахарная пудра - 1 ст. л.

Скриншот: Таким будет наш Наполеон

Пошаговое приготовление

Смешайте яйца с крахмалом, сахаром и щепоткой соли. Перемешайте до однородности. Влейте молоко. Поставьте на огонь и варите до загустения, постоянно помешивая. Когда появятся первые пузыри кипения, проварите крем еще 30-60 секунд, чтобы крахмал заварился. Снимите крем с огня. Добавьте ванильный сахар, дайте крему полностью остыть.

Листы лаваша разрежьте на четыре части. Всего должно получиться 12 коржей. Подсушите коржи в духовке прогретой до 200 градусов духовке около 2-3 минут.

В остывший заварной крем добавьте сливочное масло комнатной температуры. Очень важно, чтобы крем остыл до комнатной температуры, иначе сливочное масло растает, и крем будет очень жидкий.

Смажьте коржи кремом. 2-3 коржа измельчите в крошку. Добавьте сахарную пудру и перемешайте. Посыпьте торт крошкой.

Поставьте торт в холодильник на 4-6 часов.