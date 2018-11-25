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"Лежал лицом вниз": водитель задохнулся в кабине собственного авто

STYLERЖизнь    25.11.2018 - 17:00
"Лежал лицом вниз": водитель задохнулся в кабине собственного авто
Фото: ДТП (facebook.com/KyivOperativ)

Сперва очевидцы думали, что он просто спал

В воскресенье, 25 ноября, в Днепре обнаружили фуру, водитель которой задохнулся от угарного газа. Об этом сообщает "Информатор".

"Ночью 27-летний водитель фуры решил согреться, поэтому включил автономную печь. Вероятно, что-то пошло не так — и через какое-то время мужчина потерял сознание. Как позже выяснилось, он отравился угарным газом", - говорится в сообщении.

 

Фото: водитель задохунлся в кабине авто (dp.informator.ua)

Позже на место происшествия прибыли правоохранители и эксперты. Устанавливаются все детали трагедии. Как известно, мужчина лежал в кабине лицом вниз. Поэтому сперва могло показаться, что он просто спит.

Напомним, что в Харькове водитель совершил наезд на женщину-пешехода.

Ранее мы писали, что в деле о жутком ДТП в Харькове произошел неожиданный поворот.

Видео: (video.rbc.ua)

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