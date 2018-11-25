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"Лежав обличчям вниз": водій задихнувся в кабіні власного авто

STYLERЖиття    25.11.2018 - 17:00
"Лежав обличчям вниз": водій задихнувся в кабіні власного авто
Фото: ДТП (facebook.com/KyivOperativ)

Спершу очевидці думали, що він просто спав

У неділю, 25 листопада, у Дніпрі виявили фуру, водій якої задихнувся від чадного газу. Про це повідомляє "Інформатор".

"Вночі 27-річний водій фури вирішив зігрітися, тому включив автономну піч. Ймовірно, що щось пішло не так — і через якийсь час чоловік втратив свідомість. Як пізніше з'ясувалося, він отруївся чадним газом", - йдеться в повідомленні.

 

Фото: водій задохунлся в кабіні авто (dp.informator.ua)

Пізніше на місце події прибули правоохоронці та експерти. Встановлюються всі деталі трагедії. Як відомо, чоловік лежав у кабіні обличчям вниз. Тому спершу могло здатися, що він просто спить.

Нагадаємо, що у Харкові водій скоїв наїзд на жінку-пішохода.

Раніше ми писали, що у справі про жахливу ДТП у Харкові стався несподіваний поворот.

Відео: (video.rbc.ua)

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