"Лежав обличчям вниз": водій задихнувся в кабіні власного авто

Спершу очевидці думали, що він просто спав
У неділю, 25 листопада, у Дніпрі виявили фуру, водій якої задихнувся від чадного газу. Про це повідомляє "Інформатор".
"Вночі 27-річний водій фури вирішив зігрітися, тому включив автономну піч. Ймовірно, що щось пішло не так — і через якийсь час чоловік втратив свідомість. Як пізніше з'ясувалося, він отруївся чадним газом", - йдеться в повідомленні.
Фото: водій задохунлся в кабіні авто (dp.informator.ua)
Пізніше на місце події прибули правоохоронці та експерти. Встановлюються всі деталі трагедії. Як відомо, чоловік лежав у кабіні обличчям вниз. Тому спершу могло здатися, що він просто спить.
Нагадаємо, що у Харкові водій скоїв наїзд на жінку-пішохода.
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Відео: (video.rbc.ua)