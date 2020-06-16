Лучший садик: Голик показал, как за год с ноля построить детсад

Один из лучших садиков Украины - в городе Подгородное Днепропетровской области - был построен с ноля всего за один год. Строительством занималась команда тогдашнего главы области Валентина Резниченко.

Об этом напомнил Юрий Голик, который в 2015-2019 годах был советником главы области на своей странице в Facebook.

"Ровно год назад был в этом детском садике в Подгороднем Днепропетровской области, построенном нами ровно за год, с нуля. Детский садик в форме сот. Один из построенных нами. Один из нескольких лучших детских садиков в стране", - отметил он.

Среди особенностей садика: атриум и полы с подогревом в нем, собственная альтернативная котельная, солнечные панели на крыше, а также удобное резиновое покрытие на детских площадках.

Напомним, ранее Юрий Голик написал о том, что многострадальный долгострой, начатый в 2012 году - объездная дорога вокруг Днепра - будет закончен в 2020 году. Объект строится в рамках национальной программы "Большая стройка", инициированной президентом Владимиром Зеленским.