Во Львове работница "Укрпочты" отказалась разговаривать на украинском

Фото: РБК-Украина

Об этом сообщила местная жительница

Во вторник, 20 ноября одна из сотрудниц львовского отделения государственной компании "Укрпочты" № 13 отказалась общаться с клиенткой на украинском языке и говорила по-русски. Об этом рассказала местная жительница Диана Иванков, передает Вголос.

Жительница Львова пришла на "Укрпочту", чтобы оплатить счета. Работница государственной компании разговаривала с клиенткой на русском. Диана Иванков сделала женщине замечание, попросив перейти на украинский. Просьбу работница проигнорировала. Она ответила: "А если здесь будет русский государственный язык, то на каком будете говорить?"

Диану Иванков возмутило подобное хамство и она заявила, что "здесь никогда русского языка не будет". На что работница "Укрпочты" ответила: "Пасмотрим-пасмотрим". К слову, работница приехала во Львов с "Навароссии". На вопрос Дианы Иванков, где это, работница государственного учреждения сказала, что "в России".

Напомним, что в Кировоградской области приговорили к 4,5 годам тюрьмы антиукраинского интернет-агитатора. Мужчина публиковал в запрещенных социальных сетях призывы к массовым беспорядкам и вооруженным противостояниям с правоохранительными органами. Злоумышленник также призывал присоединяться к незаконным вооруженным формированиям так называемой "Новороссии".

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А также сообщали, что российский блогер показал, как в России "героев Новороссии" уважили больше, чем ветеранов. Тверской опубликовал фото, где видно, как на фоне мемориала ветеранов Второй мировой войны был размещен стенд с портретами наемников, которые поехали на Донбасс убивать украинцев и были там ликвидированы. Россияне назвали стенд в честь "добровольцев, павших за свободу Новороссии".

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