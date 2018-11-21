У Львові працівниця "Укрпошти" відмовилася розмовляти українською

Фото: РБК-Україна

Про це повідомила місцева мешканка

У вівторок, 20 листопада одна зі співробітниць львівського відділення державної компанії "Укрпошти" № 13 відмовилася спілкуватися з клієнткою українською мовою і говорила по-російськи. Про це розповіла місцева мешканка Діана Іванків, передає Вголос.

Мешканка Львова прийшла на "Укрпошту", щоб оплатити рахунки. Працівниця державної компанії розмовляла з клієнткою російською. Діана Іванків зробила жінці зауваження, попросивши перейти на українську. Прохання працівниця проігнорувала. Вона відповіла: "А если здесь будет русский государственный язык, то на каком будете говорить?"

Діану Іванків обурило подібне хамство і вона заявила, що "тут ніколи російської мови не буде". На що працівниця Укрпошти відповіла: "Пасмотрім-пасмотрім". До речі, працівниця приїхала до Львова з "Навароссїї". На питання Діани Іванків, де це, працівниця державної установи сказала, що "в Росії".

Нагадаємо, що у Кіровоградській області засудили до 4,5 років в'язниці антиукраїнського інтернет-агітатора. Чоловік публікував у заборонених соціальних мережах заклики до масових безладів і озброєних протистоянь з правоохоронними органами. Зловмисник також закликав приєднуватися до незаконного збройного формуваня так званої "Новоросії".

Ми писали, що в окупованому терористами "ЛНР" місті Кадіївка Луганської області між бойовиками стався конфлікт в автобусі.

А також повідомляли, що російський блогер показав, як в Росії "героїв Новоросії" уважили більше, ніж ветеранів. Тверській опублікував фото, де видно, як на фоні меморіалу ветеранів Другої світової війни був розміщений стенд із портретами найманців, які поїхали на Донбас вбивати українців і були ліквідовані. Росіяни назвали стенд на честь "добровольців, полеглих за волю Новоросії".

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