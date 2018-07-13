Во Львовской области в пожаре погибли двое маленьких детей (видео)

Фото пожара (dsns.gov.ua)

Одному погибшему ребенку был год, а второму - четыре года

В поселке Войнилов Калушского района произошел пожар. В огне погибли двое детей, одному было 4 года, второй был годовалым младенцем. Как сообщает "Сегодня", трагедия на Прикарпатье произошла вчера вечером.

Органы власти сообщают: "В полицию обратился отец мальчиков, сообщив, что в частном одноэтажном доме, по месту проживания он обнаружил двух своих детей – мальчиков четырех лет и годовалого возраста. Малыши были без признаков жизни".

Фото с места происшествия (npu.gov.ua)

По словам отца, приблизительно в 18:00 он закрыл детей дома, а сам отправился в сельский магазин. Дети попросили у отца сок, за которым он и отправился. Вернулся домой он лишь спустя час и пятнадцать минут, и увидел перед собой ужасающее зрелище: комната была в дыму, пол и межкомнатные двери обгорели и, самое страшное, безжизненные тела своих детей.

Видео (youtube.com/"Сегодня")

При осмотре погибших детей судмедэксперт не выявил признаков насилия, поэтому вероятной причиной смерти считают отравление угарным газом. Так же причиной пожара считают детские шалости с огнем.

Фото с места происшествия (npu.gov.ua)

Напомним, что недавно в Киеве был пожар в многоэтажном доме, откуда эвакуировали двух женщин.

Рекомендуем к просмотру: