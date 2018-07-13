У Львівській області в пожежі загинули двоє маленьких дітей (відео)

Фото пожежі (dsns.gov.ua)

Одному загиблому дитині був рік, а другому - чотири роки

У селищі Войнилів Калуського району сталася пожежа. У вогні загинули двоє дітей, одному було 4 роки, другий був однорічною дитиною. Як повідомляє "Сьогодні", трагедія на Прикарпатті сталася вчора ввечері.

Органи влади повідомляють: "У поліцію звернувся батько хлопчиків, повідомивши, що в приватному одноповерховому будинку по місцю проживання він виявив двох своїх дітей – хлопчиків чотирьох років і однорічного віку. Малюки були без ознак життя".

Фото з місця події (npu.gov.ua)

За словами батька, приблизно о 18:00 він закрив дітей вдома, а сам відправився в сільський магазин. Діти попросили у батька сік, за яким він пішов. Повернувся додому, він лише через годину і п'ятнадцять хвилин, і побачив перед собою жахливе видовище: кімната була в диму, підлогу та міжкімнатні двері обгоріли і, найстрашніше, мертві тіла своїх дітей.

Відео (youtube.com/"Сьогодні")

При огляді загиблих дітей судмедексперт не виявив ознак насильства, тому ймовірною причиною смерті вважають отруєння чадним газом. Так само причиною пожежі вважають дитячі пустощі з вогнем.

Фото з місця події (npu.gov.ua)

Нагадаємо, що нещодавно в Києві була пожежа в багатоповерховому будинку, звідки евакуювали двох жінок.

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