ЧП в Киеве: в столице произошел пожар в многоэтажном доме (видео)

Иллюстративное фото (facebook.com/DSNSKyiv)

В Дарницком районе случилось ЧП

В понедельник, 9 июля, вечером в Киеве загорелся многоэтажный жилой дом. Об этом сообщило издание dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

"ЧП в Киеве на ул. Драгоманова, 18: горит квартира. Пожар в жилом доме", - написано в публикации.

ЧП в Киеве на ул. Драгоманова, 18: горит квартира Пожар в жилом доме. На место проишествия вызваны бойцы #ГСЧС. Причины возгорания устанавливаются. Видео: Виталий #дтп #Киев #авария #фото #сегодня #хроника #dtp #dtpkiev #dtpkievua #accident #kiev #kyiv #today #crash #дтпкиев #пожар Опубліковано dtp.kiev.ua Понеділок, 9 липня 2018 р.

Видео: пожар в Дарницком районе (facebook.com/pg/dtp.kiev.ua)

На место происшествия были вызваны бойцы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Причины возгорания устанавливаются.

Как сообщилось позднее, возгорание произошло на 9 этаже. На месте работали скорая помощь и бойцы ГСЧС. Спасателями были эвакуированы две женщины. Информация о пострадавших уточняется. Как говорят очевидцы, пожар начался с кухни.

Фото: пожар в Дарницком районе (facebook.com/pg/dtp.kiev.ua)

Напомним, недавно под Одессой произошло ЧП: пассажиров выгнали из поезда. Около села Путиловка Великомихайловского района перевернулся грузовой поезд и проводники пассажирского поезда просто выгнали людей из вагонов без каких-либо объяснений.

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