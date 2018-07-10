НП у Києві: у столиці сталася пожежа в багатоповерховому будинку (відео)

Ілюстративно фото (facebook.com/DSNSKyiv)

У Дарницькому районі сталася НП

У понеділок, 9 липня, ввечері в Києві загорівся багатоповерховий житловий будинок. Про це повідомило видання dtp.kiev.ua на своїй сторінці в Facebook.

"НП в Києві на вул. Драгоманова, 18: горить квартира. Пожежа в житловому будинку", - написано в публікації.

ПП в Києві на вул. Драгоманова, 18: горить квартира Пожежа в житловому будинку. На місце події викликані бійці #ДСНС. Причини займання встановлюються. Відео: Віталій #дтп #Київ #аварія #фото #сьогодні #хроніка #dtp #dtpkiev #dtpkievua #accident #kiev #kyiv #today #crash #дтпкиев #пожежа Опубліковано dtp.kiev.ua Понеділок, 9 липня 2018 р.

Відео: пожежа у Дарницькому районі (facebook.com/pg/dtp.kiev.ua)

На місце події були викликані бійці Державної служби з надзвичайних ситуацій. Причини займання встановлюються.

Як повідомилося пізніше, загоряння сталося на 9 поверсі. На місці працювали швидка допомога і бійці ДСНС. Рятувальниками було евакуйовано дві жінки. Інформація про постраждалих уточнюється. Як кажуть очевидці, пожежа почалася з кухні.

Фото: пожежа у Дарницькому районі (facebook.com/pg/dtp.kiev.ua)

Нагадаємо, нещодавно під Одесою сталася НП: пасажирів вигнали з поїзда. Біля села Путилівка Великомихайлівського району перекинувся вантажний потяг і провідники пасажирського поїзда просто вигнали людей з вагонів без будь-яких пояснень.

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