Любовный гороскоп 2022: узнай, когда ты встретишь идеальную пару

Астрологи составили таблицу, в которой просчитаны шансы для каждого знака Зодиака на любовные отношения, одиночество, а также назван идеальный партнер на 2022-й год.

Скриншот (my.astrofame.com)

Подробный прогноз на любовь для каждого знака Зодиака

Овен

Телец

В целом, это хороший год для ваших любовных приключений. В январе и мае появятся лишь несколько одиноких периодов из-за необходимости размышлений.

В остальное время вам в основном не будет на что жаловаться, когда дело касается любви. Наиболее благоприятные месяцы - февраль, март, апрель, июнь, август, октябрь, вторая половина ноября и декабрь.

Если вы одиноки, это ключевой год для поиска идеальной пары, так почему бы не спровоцировать судьбу! Если вы состоите в отношениях, вы можете положиться друг на друга, в любом случае ваш союз будет процветать.

Близнецы

Сентябрь будет спокойным, в октябре и второй половине ноября вы будете на пике чувственности, но декабрь может быть напряженным.

Козерог