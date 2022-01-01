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Любовный гороскоп 2022: узнай, когда ты встретишь идеальную пару

Автор: Светлана Мащенко

Любовный гороскоп на 2022-й год сулит нам время, похожее на американские горки. Астрологи говорят, что представители многих знаков Зодиака будут разрываться между романтикой и сохранением личной свободы.

Об этом пишет My Аstrofame.

Астрологи составили таблицу, в которой просчитаны шансы для каждого знака Зодиака на любовные отношения, одиночество, а также назван идеальный партнер на 2022-й год.

Скриншот (my.astrofame.com)

Подробный прогноз на любовь для каждого знака Зодиака

Овен

Телец

В целом, это хороший год для ваших любовных приключений. В январе и мае появятся лишь несколько одиноких периодов из-за необходимости размышлений.

В остальное время вам в основном не будет на что жаловаться, когда дело касается любви. Наиболее благоприятные месяцы - февраль, март, апрель, июнь, август, октябрь, вторая половина ноября и декабрь.

Если вы одиноки, это ключевой год для поиска идеальной пары, так почему бы не спровоцировать судьбу! Если вы состоите в отношениях, вы можете положиться друг на друга, в любом случае ваш союз будет процветать.

Близнецы

Сентябрь будет спокойным, в октябре и второй половине ноября вы будете на пике чувственности, но декабрь может быть напряженным.

Козерог

Ранее эксперты рассказали, что принесет год Златорогого Тура согласно Славянскому гороскопу на 2022-й год.

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