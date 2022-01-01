Любовний гороскоп 2022: дізнайся, коли ти зустрінеш ідеальну пару

Астрологи склали таблицю, в якій прораховані шанси для кожного знака Зодіаку на любовні відносини, самотність, а також названий ідеальний партнер на 2022-й рік.

Скріншот (my.astrofame.com)

Докладний прогноз на любов для кожного знака Зодіаку

Овен

Телець

В цілому, це хороший рік для ваших любовних пригод. У січні і травні з'являться лише кілька самотніх періодів через необхідність роздумів.

В інший час вам в основному не буде на що скаржитися, коли справа стосується любові. Найбільш сприятливі місяці - лютий, березень, квітень, червень, серпень, жовтень, друга половина листопада і грудень.

Якщо ви самотні, це ключовий рік для пошуку ідеальної пари, так чому б не спровокувати долю! Якщо ви перебуваєте у відносинах, ви можете покластися один на одного, в будь-якому випадку ваш союз буде процвітати.

Близнюки

Вересень буде спокійним, в жовтні і другій половині листопада ви будете на піку чуттєвості, але грудень може бути напруженим.

Козеріг