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Любовний гороскоп 2022: дізнайся, коли ти зустрінеш ідеальну пару

Автор: Світлана Мащенко

Любовний гороскоп на 2022-й рік обіцяє нам час, схожий на американські гірки. Астрологи кажуть, що представники багатьох знаків Зодіаку будуть розриватися між романтикою і збереженням особистої свободи.

Про це пише My Аstrofame.

Астрологи склали таблицю, в якій прораховані шанси для кожного знака Зодіаку на любовні відносини, самотність, а також названий ідеальний партнер на 2022-й рік.

Скріншот (my.astrofame.com)

Докладний прогноз на любов для кожного знака Зодіаку

Овен

Телець

В цілому, це хороший рік для ваших любовних пригод. У січні і травні з'являться лише кілька самотніх періодів через необхідність роздумів.

В інший час вам в основному не буде на що скаржитися, коли справа стосується любові. Найбільш сприятливі місяці - лютий, березень, квітень, червень, серпень, жовтень, друга половина листопада і грудень.

Якщо ви самотні, це ключовий рік для пошуку ідеальної пари, так чому б не спровокувати долю! Якщо ви перебуваєте у відносинах, ви можете покластися один на одного, в будь-якому випадку ваш союз буде процвітати.

Близнюки

Вересень буде спокійним, в жовтні і другій половині листопада ви будете на піку чуттєвості, але грудень може бути напруженим.

Козеріг

Раніше експерти розповіли, що принесе рік Златорогого Тура згідно Слов'янського гороскопу на 2022-й рік.

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