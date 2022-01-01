Любовний гороскоп 2022: дізнайся, коли ти зустрінеш ідеальну пару

Любовний гороскоп на 2022-й рік обіцяє нам час, схожий на американські гірки. Астрологи кажуть, що представники багатьох знаків Зодіаку будуть розриватися між романтикою і збереженням особистої свободи.
Про це пише My Аstrofame.
Астрологи склали таблицю, в якій прораховані шанси для кожного знака Зодіаку на любовні відносини, самотність, а також названий ідеальний партнер на 2022-й рік.
Скріншот (my.astrofame.com)
Овен
Телець
В цілому, це хороший рік для ваших любовних пригод. У січні і травні з'являться лише кілька самотніх періодів через необхідність роздумів.
В інший час вам в основному не буде на що скаржитися, коли справа стосується любові. Найбільш сприятливі місяці - лютий, березень, квітень, червень, серпень, жовтень, друга половина листопада і грудень.
Якщо ви самотні, це ключовий рік для пошуку ідеальної пари, так чому б не спровокувати долю! Якщо ви перебуваєте у відносинах, ви можете покластися один на одного, в будь-якому випадку ваш союз буде процвітати.
Близнюки
Вересень буде спокійним, в жовтні і другій половині листопада ви будете на піку чуттєвості, але грудень може бути напруженим.
Козеріг
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