M-KIDS Fest: як у Києві шукали і відзначали талановитих дітей (фото)

Днями у Києві відбувся перший дитячий конкурс M-KIDS Fest від телеканалу МУЗВАР. Талановиті діти з усієї країни пройшли великий відбір, аби поборотися за головний подарунок - безкоштовну зйомку живого mood video.

Як пройшов фестиваль, хто переміг і чому важливо підтримувати юних артистів - дивіться й читайте у нашому матеріалі.

Як проходив M-KIDS Fest

Визначали кращих з кращих імениті артисти і представники шоу-бізнесової індустрії, серед яких Оля Цибульська, КИЛИММЕН, Нікіта Кісельов, Мар’яна Вороніна, Gena Viter, Юла, LAUD і Герман Нєнов. А також радіоведучий Андрій Рудий і музичні блогери Ваня Рассел та Нателла Кірс. А створювала позитивний настрій на сцені ведуча хіт-параду "НУМ.О" Маша Данілова.

Перший фестиваль M-KIDS Fest відбувся у BOHO YOSAI (фото: МУЗВАР)

Хто переміг у конкурсі

Серед учасників 6-9 років найкращими стали учасники вокального ансамблю "Мікс".

У категорії 10-13 років перемогу здобула Аліса Ізмайлова.

А у категорії 14-18 років тріумфувала Марія Ткачук.

Особливу відзнаку від M-KIDS Fest отримала учасниця онлайн напрямку - Milena Way.

Втім, всі діти без винятку отримали подарунки від партнерів та дипломи лауреатів конкурсу, а разом з тим і спеціальні умови подальшої співпраці з проєктом та телеканалом.

Окрім головного подарунку, призери також отримали сертифікати на написання за спеціальними умовами авторської пісні разом з популярним сонграйтером Нікітою Кісельовим, ротації на МУЗВАР, запис інтерв’ю, участь у хіт-параді "НУМ.О" та багато іншого.

Захід підтримали Colorescience, Mermade, Fizi і "Їм рибу та худну" (фото: МУЗВАР)

Яка мета дитячих музичних конкурсів?

Кріейтор порталу та телеканалу МУЗВАР Льоша Донцов вважає, що такі конкурси "не просто допомагають дітям України відчувати себе більш щасливими, а й розкривають можливості для створення нової музичної історії".

"Сьогодні на сцені та в форматі онлайн ми почули тих, про кого вже за пару років будуть писати всі музичні видання та хто збиратиме великі концерти на найбільших майданчиках країни!" - додає він.

Льоша Дондов (фото: МУЗВАР)