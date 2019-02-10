Мало дал: украинцы вступились за боксера, избившего ребенка

Пользователи сети считают, что таких подростков нужно воспитывать жестче

Украинцы поддержали профессионального боксера Виктора Сидоренко, который недавно избил 15-летнего школьника Кирилла Вовка в Киеве, за то, что тот бросил снежку в лобовое стекло его автомобиля Mitsubishi.

Они оставили несколько сотен комментариев в Facebook, в которых выразили мнение, что подросток сам виноват, он его спровоцировал и, более того, первый полез в драку.

"Если бы не недавние события, когда такие "детки" избили мужчину у метро, может и поверила. А тут просто нарывались и... нарвались на боксера", - написала Виктория Лякина.

"Правильно врезал, будет наука! А родителям нечего оправдывать своих малолетних будущих преступников! Эти малолетки взяли привычку нападать толпой и избивать! Много примеров!" - возмутилась Tamara Gerasimenko.

"Ну видно, что пацаны не извинялись, а прыгали на старшего дядю, и он, будучи тренером, не покалечил,а просто поставил их на место!" - оправдал боксера Андрей Борисенко.

"Нам никто не скажет правду, но 100%, что снежку бросили не случайно и просто не ожидали, что получат тюлей. Проучить нужно, потому что молодежь ведет себя очень неадекватно", - написала Светлана Рыбачук.

Скриншот комментариев: facebook.com

"Молодец. Иначе не доходит, а так с первого удара. Если родители не хотели заниматься воспитанием значит будет так. 5 балов", - поддержал Алексадр Атаманчук.

"Красава, молодежь нынче вообще страх потеряла. В нашем детстве старшему человеку слово плохое боялись сказать. А сейчас современная молодежь вообще никого не уважает. Воспитание такое", - написал Vitaly Zimak.

Видно, что дибилоид сам напал на мужика, имхо еще легко отделался. "В больнице он теперь" видите ли - судя по видосу в больницу он мог попасть, только если бы папа вспомнил, что он папа, и раздал "малому" 15-тилетнему жлобу правильную порцию люлей за такое поведение", - возмутился Aleksandr Sh.

Скриншот комментариев: facebook.com

Отметим, что отец избитого парня недавно опубликовал пост, в котором рассказал, что пострадал не только его сын, но и другие дети, которым пришлось обратиться за медицинской помощью после "воспитания" боксера.

К слову, в полиции прокомментировали жестокое избиение учительницы-пенсионерки в Херсонской школы матерью одного из учеников. Ей инкриминируют статью "мелкое хулиганство" Кодекса Украины об Административных правонарушениях.