Эти малоизвестные секреты помогут вам меньше платить за коммуналку

Правильное использование бытовой техники

Если у вас установлен специальный счетчик для фиксации электроэнергии по времени суток, то используйте крупную бытовую технику только по ночам - с 23:00 до 07:00. Это поможет существенно сократить счета за электроэнергии.

На ночь можно включать стиральную машину, сушилку или же включать обогреватели только в ночное время.

Также стоит пересмотреть режимы в своей технике. Например, использовать в стиральной машине режим быстрой стирки на 30 или 45 минут вместо 2 часов.

Утепляйте дом правильно

Если у вас есть щели в окнах или дверях, то потеря тепла будет значительной - до 25%. Поэтому вам нужна хорошая теплоизоляция.

Проверьте все щели для утечки воздуха, потолки, окна и двери, и даже пройдитесь по розеткам, выключателям и проводам.

Отрегулируйте настройки своих отопительных приборов. Например, в более новых котлах есть функция, которая позволяет снизить потребление в теплые дни или днем, а ночью прибавить температуру. Снижение температуры в определенные периоды помогает сэкономить до 10-12%.

Если вы собираетесь в командировку или в поездку, то поставьте минимальный режим. Это позволит сохранить тепло, но не будет обогревать помещение вхолостую.

Поменяйте свои привычки

Днем открывайте плотные шторы или жалюзи, особенно, если у вас окна выходят на юг. Позвольте солнечному свету согревать ваше жилье.

Ночью обязательно закрывайте шторы, чтобы удержать тепло внутри помещения. И стоит на зиму повесить на окна плотные шторы до самого пола - они помогут с утечками воздуха.

Дома надевайте многослойную и теплую одежду, теплые носки и тапочки. Чаще пейте горячие напитки.

Когда готовите что-то в духовке - оставьте дверцу духовки после приготовления пищи открытой, чтобы выпустить тепло.

Не забывайте закрывать двери в квартире и сделайте это обязательно с теми помещениями, которые вы не используете.

Очищайте вашу духовку каждые 2-3 месяца, если вы готовите в ней часто и менее 2 раз в год, если готовите в ней редко.

Бережно относитесь к своим бытовым приборам и регулярно их проверяйте, очищайте. Это позволит им меньше потреблять электроэнергии.