Эти малоизвестные секреты помогут вам меньше платить за коммуналку

Зима в Украине все ближе и становится холоднее. А это значит, что нагрузка на технику в домах начнет расти, вместе с суммами в платежках за коммунальные услуги.
Как экономить электроэнергию и тепло в доме, чтобы меньше платить по счетам - читайте в материале ниже.
Если у вас установлен специальный счетчик для фиксации электроэнергии по времени суток, то используйте крупную бытовую технику только по ночам - с 23:00 до 07:00. Это поможет существенно сократить счета за электроэнергии.
На ночь можно включать стиральную машину, сушилку или же включать обогреватели только в ночное время.
Также стоит пересмотреть режимы в своей технике. Например, использовать в стиральной машине режим быстрой стирки на 30 или 45 минут вместо 2 часов.
Если у вас есть щели в окнах или дверях, то потеря тепла будет значительной - до 25%. Поэтому вам нужна хорошая теплоизоляция.
Проверьте все щели для утечки воздуха, потолки, окна и двери, и даже пройдитесь по розеткам, выключателям и проводам.
Отрегулируйте настройки своих отопительных приборов. Например, в более новых котлах есть функция, которая позволяет снизить потребление в теплые дни или днем, а ночью прибавить температуру. Снижение температуры в определенные периоды помогает сэкономить до 10-12%.
Если вы собираетесь в командировку или в поездку, то поставьте минимальный режим. Это позволит сохранить тепло, но не будет обогревать помещение вхолостую.
Днем открывайте плотные шторы или жалюзи, особенно, если у вас окна выходят на юг. Позвольте солнечному свету согревать ваше жилье.
Ночью обязательно закрывайте шторы, чтобы удержать тепло внутри помещения. И стоит на зиму повесить на окна плотные шторы до самого пола - они помогут с утечками воздуха.
Дома надевайте многослойную и теплую одежду, теплые носки и тапочки. Чаще пейте горячие напитки.
Когда готовите что-то в духовке - оставьте дверцу духовки после приготовления пищи открытой, чтобы выпустить тепло.
Не забывайте закрывать двери в квартире и сделайте это обязательно с теми помещениями, которые вы не используете.
Очищайте вашу духовку каждые 2-3 месяца, если вы готовите в ней часто и менее 2 раз в год, если готовите в ней редко.
Бережно относитесь к своим бытовым приборам и регулярно их проверяйте, очищайте. Это позволит им меньше потреблять электроэнергии.
Кстати, ранее мы писали о том, какими вещами нужно обязательно запастись на зиму.
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