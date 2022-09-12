Ці маловідомі секрети допоможуть вам менше платити за комуналку

Правильне використання побутової техніки

Якщо у вас встановлений спеціальний лічильник для фіксації електроенергії за часом доби, то використовуйте велику побутову техніку тільки ночами - з 23:00 до 07:00. Це допоможе істотно скоротити рахунки за електроенергію.

На ніч можна включати пральну машину, сушарку або ж включати обігрівачі тільки в нічний час.

Також варто переглянути режими у своїй техніці. Наприклад, використовувати в пральній машині режим швидкого прання на 30 або 45 хвилин замість 2 годин.

Утеплюйте будинок правильно

Якщо у вас є щілини у вікнах або дверях, то втрата тепла буде значною - до 25%. Тому вам потрібна хороша теплоізоляція.

Перевірте всі щілини для витоку повітря, стелі, вікна і двері, і навіть пройдіться по розеткам, вимикачам і проводах.

Відрегулюйте налаштування своїх опалювальних приладів. Наприклад, в новіших котлах є функція, яка дозволяє знизити споживання в теплі дні або вдень, а вночі додати температуру. Зниження температури в певні періоди допомагає заощадити до 10-12%.

Якщо ви збираєтеся у відрядження або в поїздку, то поставте мінімальний режим. Це дозволить зберегти тепло, але не буде обігрівати приміщення вхолосту.

Поміняйте свої звички

Днем відкривайте щільні штори або жалюзі, особливо, якщо у вас вікна виходять на південь. Дозвольте сонячному світлу зігрівати ваше житло.

Вночі обов'язково закривайте штори, щоб утримати тепло всередині приміщення. І варто на зиму повісити на вікна щільні штори до самої підлоги - вони допоможуть з витоками повітря.

Будинки надягайте багатошарову і теплий одяг, теплі шкарпетки та тапочки. Частіше пийте гарячі напої.

Коли готуєте щось в духовці - залиште дверцята духовки після приготування їжі відкритими, щоб випустити тепло.

Не забувайте закривати двері у квартирі та зробіть це обов'язково з тими приміщеннями, які ви не використовуєте.

Очищайте вашу духовку кожні 2-3 місяці, якщо ви готуєте в ній часто і менш як 2 рази на рік, якщо готуєте в ній рідко.

Дбайливо ставтеся до своїх побутових приладів і регулярно їх перевіряйте, очищайте. Це дозволить їм менше споживати електроенергії.