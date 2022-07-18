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Маринуем огурцы "чили" с Евгением Клопотенко и особым ингредиентом (видео)

Скриншот видео: маринованные огурцы с кетчупом чили
Автор: Светлана Мащенко

Маринованные огурцы с кетчупом чили - рецепт, который уже давно полюбился украинцам. А вот Евгений Клопотенко усовершенствовал его, добавив туда особый ингредиент.

Смотрите ниже рецепт на видео в материале Styler.

Ингредиенты на 5 литровых банок (2 кг огурцов)

Для маринада:

  • 7 стаканов воды
  • 2 ст. л. соли,
  • стакан сахара,
  • 6-8 ст. л. кетчупа чили
  • 1 ст. л. имбиря (тот самый особый ингредиент)
  • 1 стакан уксуса
  • гвоздика
  • душистый перец
  • черный перец горошком

Также можно брать соцветия укропа, листья вишни, хрена, смородины, лавровый лист и чеснок (это все по желанию, можно обойтись только маринадом).

Пошаговая инструкция

Прокипятите маринад (вода, соль, сахар, кетчуп, имбирь), выключите и добавьте стакан уксуса.

В стерилизованную банку (ее надо 20 минут подержать в духовке при температуре 180 градусов) положите 400 г огурцов, гвоздику, горошины душистого перца, несколько горошин черного перца.

Залейте маринадом и подержите банки без крышки в кипятке 10-15 минут. Затем закрутите плотно банки.

Наши острые огурчики готовы!

Ранее мы писали, как приготовить быстрые маринованные огурцы по рецепту "от бабушки".

Также сообщалось про маринованные баклажаны, которые станут вашим коронным блюдом.

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