Маринуем огурцы "чили" с Евгением Клопотенко и особым ингредиентом (видео)

Маринованные огурцы с кетчупом чили - рецепт, который уже давно полюбился украинцам. А вот Евгений Клопотенко усовершенствовал его, добавив туда особый ингредиент.
Смотрите ниже рецепт на видео в материале Styler.
Для маринада:
Также можно брать соцветия укропа, листья вишни, хрена, смородины, лавровый лист и чеснок (это все по желанию, можно обойтись только маринадом).
Прокипятите маринад (вода, соль, сахар, кетчуп, имбирь), выключите и добавьте стакан уксуса.
В стерилизованную банку (ее надо 20 минут подержать в духовке при температуре 180 градусов) положите 400 г огурцов, гвоздику, горошины душистого перца, несколько горошин черного перца.
Залейте маринадом и подержите банки без крышки в кипятке 10-15 минут. Затем закрутите плотно банки.
Наши острые огурчики готовы!
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