Маринуємо огірки "чилі" з Євгеном Клопотенком та особливим інгредієнтом (відео)

Мариновані огірки з кетчупом чилі - рецепт, який вже давно полюбився українцям. А от Євген Клопотенко вдосконалив його, додавши туди особливий інгредієнт.
Дивіться нижче рецепт на відео в матеріалі Styler.
Для маринаду:
Також можна брати суцвіття кропу, листя вишні, хрону, смородини, лавровий лист і часник (це все за бажанням, можна обійтись лише маринадом).
Прокип'ятіть маринад (вода, сіль, цукор, кетчуп, імбир), вимкніть і додайте склянку оцту.
У стерилізовану банку (її треба 20 хвилин потримати у духовці при температурі 180 градусів) покладіть 400 г огірків, гвоздику, горошину духмяного перцю, декілька горошин чорного перцю.
Залийте маринадом і потримайте банки без кришки в окропі 10-15 хвилин. Потім закрутіть щільно банки.
Наші гострі огірочки готові!
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