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Маринуємо огірки "чилі" з Євгеном Клопотенком та особливим інгредієнтом (відео)

Скріншот відео: Мариновані огірки з кетчупом чилі
Автор: Світлана Мащенко

Мариновані огірки з кетчупом чилі - рецепт, який вже давно полюбився українцям. А от Євген Клопотенко вдосконалив його, додавши туди особливий інгредієнт.

Дивіться нижче рецепт на відео в матеріалі Styler.

Інгредієнти на 5 літрових банок (2 кг огірків)

Для маринаду:

  • 7 склянок води
  • 2 ст. л. солі,
  • склянка цукру,
  • 6-8 ст. л. кетчупу чилі
  • 1 ст. л. імбиру (той самий особливий інгредієнт)
  • 1 склянка оцту
  • гвоздика
  • духмяний перець
  • чорний перець горошком

Також можна брати суцвіття кропу, листя вишні, хрону, смородини, лавровий лист і часник (це все за бажанням, можна обійтись лише маринадом).

Покрокова інструкція

Прокип'ятіть маринад (вода, сіль, цукор, кетчуп, імбир), вимкніть і додайте склянку оцту.

У стерилізовану банку (її треба 20 хвилин потримати у духовці при температурі 180 градусів) покладіть 400 г огірків, гвоздику, горошину духмяного перцю, декілька горошин чорного перцю.

Залийте маринадом і потримайте банки без кришки в окропі 10-15 хвилин. Потім закрутіть щільно банки.

Наші гострі огірочки готові!

Раніше ми писали, як приготувати швидкі мариновані огірки за рецептом "від бабусі".

Також повідомлялося про мариновані баклажани, які стануть вашою коронною стравою.

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