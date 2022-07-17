Швидкі мариновані огірки за рецептом "від бабусі": кладіть тільки такі спеції
Скріншот відео: Швидкі мариновані огірки за рецептом "від бабусі"
Сезон маринування огірків у розпалі, тому пропонуємо вам цікавий спосіб заготівлі хрумких маринованих овочів на зиму.
Рецептом поділилася українська блогерка Лілія Цвіт.
Кулінарка радить додавати тільки "сухі" спеції (без листя смородини, вишні, хрону тощо).
"Рецепт від бабусі, дуже практичний і швидкий! Тут не потрібно окремо готувати маринад, всі інгредієнти додаю одразу в банку", - описує свій рецепт Лілія.
Інгредієнти:
Спеції на банку 1 л:
- суцвіття кропу - 1 шт.
- лавровий лист - 1 шт.
- корінь хрону - 2 см
- корінь петрушки - 2 см
- часник - 4 зубці
- духмяний перець - 3 шт.
- коріандр - щіпка
- гірчиця - 0,5 ч. л.
- гвоздика - 1 шт.
Для маринаду на банку 1 л:
- 1 ст. л. солі без верху
- 1 ст. л. цукру
- 2 ст. л. оцту 9%
Покроковий спосіб приготування
- Замочіть огірки на 2 години в холодній воді. Зріжте кінчики огірків.
- Покладіть на дно банки всі спеції. Укладіть щільно огірки.
- Засипте сіль, цукор, залийте оцет поверх огірків. Залийте огірки кип'ятком і прикрийте чистою кришкою.
- Поставте стерилізувати у велику ємність з водою. Після закипання - 10 хвилин для літрових банок.
- Закатайте кришкою і збовтайте банку, щоб сіль і цукор добре розчинилися.
- Переверніть банку догори дном і закутайте на одну добу.
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