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Маша Ефросинина показала маму-именинницу: "какая красивая"

Автор: Марина Настевич

Маша Ефросинина трогательно поздравила свою маму с днем рождения - 25 января ей исполнилось 64 года. В честь праздника ведущая показала редкие семейные кадры и фото именинницы.

Снимками Маша поделилась на своей странице в Instagram.

Так, на одном из фото теледива держит на руках еще совсем маленького сына Александра, а ее мама Людмила Павловна стоит рядом, лучезарно улыбаясь. Также Ефросинина выложила серию портретов мамы и посвятила ей теплые слова.

"Мамусинка, в каждый твой Новый год прошу тебя только об одном: будь у нас всегда!!! С днем рождения, самый позитивный человек на планете!" - написала Маша.

Маша Ефросинина очаровала сеть душевными кадрами с мамой-именинницей (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Невозможно не заметить, что мама и дочь очень похожи друг на друга. Ранее в интервью ведущая не раз признавалась, что считает маму своим самым близким другом.

Подписчики Ефросининой не стали скупиться на комплименты для именинницы, восхищаясь ее красотой и цветущим внешним видом.

  • Какая же она красавица у вас!
  • Теперь понятно, в кого вытакая стройная и красивая. Прекрасная Мамочка у Вас!
  • Яка красуня Ваша мама! З такою генетикою зрозуміло, в кого Ви так чудово виглядаєте
  • Как же молодо и прекрасно выглядит мама
  • Какая красивая женщина
  • Такая мама красивая и видно, что она Вами Мария очень гордится, повезло Вам! С днем рожденья именинницу!!!
  • С именинницей вас! Вы такие красивые с мамой и похожи очень!

Напомним, ранее Маша Ефросинина покорила сеть редким фото с 17-летней дочкой Наной.

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Маша Ефросинина