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Маша Єфросиніна показала маму-іменинницю: "яка красива"

Автор: Марина Настевич

Маша Єфросиніна зворушливо привітала свою маму з днем народження - 25 січня їй виповнилося 64 роки. На честь свята ведуча показала рідкісні сімейні кадри і фото іменинниці.

Знімками Маша поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Так, на одному з фото теледіва тримає на руках ще зовсім маленького сина Олександра, а її мама Людмила Павлівна стоїть поруч, променисто посміхаючись. Також Єфросиніна виклала серію портретів мами і присвятила їй теплі слова.

"Мамусинка, в кожен твій Новий Рік прошу тебе тільки про одне: будь у нас завжди!!! З днем народження, найпозитивніша людина на планеті!" - написала Маша.

Маша Єфросиніна зачарувала мережу душевними кадрами з мамою-іменинницею (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Неможливо не помітити, що мама і дочка дуже схожі одна на одну. Раніше в інтерв'ю ведуча не раз зізнавалася, що вважає маму своїм найближчим другом.

Підписники Єфросиніної не стали скупитися на компліменти для іменинниці, захоплюючись її красою і квітучим зовнішнім виглядом.

  • Яка ж вона красуня у вас!
  • Тепер зрозуміло, в кого витакая струнка і красива. Прекрасна матуся у Вас!
  • Яка красуня Ваша мама! З такою генетикою зрозуміло, в кого Ви так чудово виглядаєте
  • Як же молодо і прекрасно виглядає мама
  • Яка красива жінка
  • Така мама красива і видно, що вона вами Марія дуже пишається, пощастило вам! З днем народження іменинницю!!!
  • З іменинницею вас! Ви такі красиві з мамою і схожі дуже!

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна підкорила мережу рідкісним фото з 17-річною донькою Наною.

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Маша Єфросиніна