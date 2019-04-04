Меган Маркл и принц Гарри перебрались в новый дом: подробности

Меган Маркл и Принц Гарри, которые ждут появление своего первенца, переехали в свой новый коттедж Фрогмор-хаус в Виндзоре. Об этом сообщает издание People.

Новое жилище Меган Маркл и Принца Гарри находится рядом с домом, где проходил их свадебный прием, и были сделаны фотографии с помолвки. По словам их пресс-секретаря, Виндзор - это особое место для пары.

О переезде королевской семьи было объявлено еще в ноябре, всего через месяц после того, как Меган рассказала о своей беременности.

Гарри и Меган жили в Ноттингемском коттедже в Кенсингтонском дворце с момента их помолвки, но дом с двумя спальнями никогда не был долгосрочным местом жительства - особенно после рождения детей.

Фрогмор-хаус в 1970 году (фото: pinterest.com)

Учитывая все трудности, возникающие в связи с рождением ребенка на свет, будущие родители полны решимости построить убежище для своей маленькой семьи.

"Это очень счастливое время для Меган и Гарри. Этот ребенок сделал их еще ближе", - говорит источник.

Стоит отметить, что коттедж нуждался в капитальном ремонте, так как вначале он был разделен на пять частей для проживания сотрудников дворца. В качестве новой семейной резиденции, это потребовало бы значительного, длительного ремонта. При этом Виндзор имеет больше места для детей и занимает особое место в их сердцах.

У принца Уильяма и Кейт Миддлтон есть свой лондонский дом в Кенсингтонском дворце - в котором около 20 комнат. Предполагалось, что у Гарри и Меган может быть соседняя квартира, но там живет один из двоюродных братьев королевы.

Напомним, что эксперты королевской семьи рассказали, какие знаки информируют о предстоящих родах Меган Маркл.

Ранее сообщалось о том, что Меган Маркл и Джордж Клуни познакомились много лет назад и возможно у низ был роман.