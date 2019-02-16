Меня тупо "послали": в сети рассказали о беспределе в аптеках Бердянска

В аптеке Бердянска не продали лекарства из-за отсутствия сдачи (иллюстративное фото: УНИАН)

Провизор "нашла" сдачу, чтобы продать лекарство только после угрозы связаться с руководством аптеки

В аптеке сети "Здрава" в Бердянске женщина не смогла купить лекарства из-за отсутствия сдачи у провизора. Женщине попросту отказали продавать важный для поддержания здоровья препарат. Детали инцидента в аптеке Бердянска Юлия Чугай рассказала в социальной сети Facebook.

По данным посетительницы торговой точки сети аптек "Здрава", ей отказали в продаже лекарственного средства из-за отсутствия в кассовом аппарате сдачи со 100 гривен.

"Аптека "Здрава" в колонии, шесть часов вечера, озвучиваю даме за прилавком необходимый препарат (не крем для ног, не аскорбинку или гематоген), а она мне отвечает: "у меня нет сдачи (со 100 грн), я ОТКАЗЫВАЮ!!". В смысле???? Отказываешь?? В аптеке? Лекарства? Я ж не в секс-шоп пришла, типа сдачи нет - до завтра потерплю!?!" – рассказывает шокированная жительница Бердянска.

Чугай также обратилась к руководству сети аптек "Здрава" с просьбой контролировать наличие средств для продажи лекарств в аптечных пунктах.

"Уважаемое руководство сети аптек "Здрава"! На вас лежит ответственность позаботиться о том, чтобы в ваших торговых точках были созданы условия для качественного обслуживания каждого, кто к вам пришел за помощью (отмечу-не бесплатной!). У вас нет права отказать человеку по причине отсутствия сдачи, это здоровье и жизнь!" – написала Чугай.

Посетительница аптеки рассказала, что ей продали "рецептурное" лекарство без соответствующих документов.

"Отдельно о персонале: как вы там торгуете, если сдачи нет? Что вы сделали чтобы она была? Никто не метнулся поменять/найти разменку, меня тупо "послали", при этом, надо отдать должное, 33 раза сказали извините, это верх сервиса в данном учреждении?? После вопроса "как связаться с руководством аптеки?" (хотелось объяснить руководству как раз необходимость наличия разменных денег) сдачу нашли, при этом сказали: "в следующий раз приходите только с рецептом!". Это как? Значит этот препарат подлежит отпуску по рецепту, а мне только что без рецепта отпустили?? Удивительное место! В следующий раз я, естественно, сюда не обращусь, несмотря на то, что это единственная аптека в данном районе...", - добавила Чугай.

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