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Метеорит все-таки долетел до Земли: куда он упал (видео)

STYLERЖизнь    19.05.2020 - 18:37
Метеорит все-таки долетел до Земли: куда он упал (видео)
Метеорит упал на Землю (Фото: pixabay)

Падение астероида засняли на видео жители Красноярского края

Огромный астероид, который по прогнозам специалистов должен был пролететь совсем рядом с Землей, изменил свою траекторию и полетел дальше. А вот другой метеорит, немного поменьше, достиг Земли и упал.

Как выяснилось, падение метеорита засняли 18 мая в Красноярском крае, Россия. Местные жители рассказали, что около 22:45 в небе над городом Канск появился крупный и яркий объект. Он двигался с большой скоростью, светился зеленоватым светом. По мере приближения объекта к Земле, по словам очевидцев, начал нарастать грохот. А потом объект погас.

Жители других районов Красноярского края также сообщили, что они видели светящийся объект, который на большой скорости направлялся к Земле, а потом рухнул вниз. В частности, летающий объект был замечен в Курагинском, Минусинском и Каратузском районах. Местные жители рассказали, что после падения объекта раздался очень громкий хлопок.

Метеорит упал на Землю 18 мая 2020 года

В официальной информации данных о падении метеорита нет. Журналисты обратились в местное МЧС, чтобы выяснить детали, но там им ответили, что метеоритами спасатели не занимаются.

Метеорит упал на Землю 18 мая 2020 года

Как рассказал астроном Евгений Ошаров, метеорит скорее всего упал в тайге.

"Он упал в такой таежный район. Его видели в Хакасии и Канске. Он наверняка приземлился где-то в районе Восточного Саяна. Там совершенно безнадежный район для поисков", - рассказали специалисты.

Напомним, ранее мы писали о том, что в небе над Хорватией взорвался огромный метеорит.

Автор: Маруся Счастливая

Теги Новости Украины астероидметеорит
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