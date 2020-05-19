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Метеорит все ж таки долетів до Землі: куди він впав (відео)

STYLERЖиття    19.05.2020 - 18:37
Метеорит все ж таки долетів до Землі: куди він впав (відео)
Метеорит упав на Землю (Фото: pixabay)

Падіння астероїда зняли на відео жителі Красноярського краю

Величезний астероїд, який, за прогнозами фахівців, повинен був пролетіти зовсім поруч з Землею, змінив свою траєкторію і полетів далі. А ось інший метеорит, трохи менший, досяг Землі та впав.

Як з'ясувалося, падіння метеорита зняли 18 травня в Красноярському краї, Росія. Місцеві жителі розповіли, що близько 22:45 у небі над містом Канська з'явився великий і яскравий об'єкт. Він рухався з великою швидкістю, світився зеленуватим світлом. По мірі наближення об'єкта до Землі, за словами очевидців, почав наростати гуркіт. А потім світло об'єкту згасло.

Мешканці інших районів Красноярського краю також повідомили, що вони бачили світний об'єкт, який на великій швидкості прямував до Землі, а потім звалився вниз. Зокрема, летючий об'єкт був помічений в Курагинському, Мінусинському і Каратузському районах. Місцеві жителі розповіли, що після падіння об'єкта пролунав дуже гучний удар.

Метеорит упав на Землю 18 травня 2020 року

В офіційній інформації даних про падіння метеорита немає. Журналісти звернулися в місцеве МНС, щоб з'ясувати деталі, але там їм відповіли, що метеоритами рятувальники не займаються.

Метеорит упав на Землю 18 травня 2020 року

Як розповів астроном Євген Ошаров, метеорит швидше за все впав в тайзі.

"Він впав у такий тайговий район. Його бачили в Хакасії та Канську. Він напевно приземлився десь в районі Східного Саяна. Там абсолютно безнадійний район для пошуків", - розповіли фахівці.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у небі над Хорватією вибухнув величезний метеорит.

Автор: Маруся Щаслива

Теги Новини України астероидметеорит
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