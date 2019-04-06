Часть украинцев могут лишить льгот и субсидий: что известно

Выплаты многодетным семьям могут лишить их льгот и субсидий (коллаж РБК-Украина)

Многодетные семьи пользуются льготами, которые зависят от дохода семьи

Выплаты многодетным семьям в Украине официально стартовали 1 апреля 2019 года. Уже сейчас в Управлении труда и социальной защиты населения можно оформить соответствующие документы и ожидать начисления средств.

Однако такая, казалось бы простая процедура, также имеет ряд подводных камней - из-за увеличения общего семейного дохода многодетные семьи могут остаться без льгот и субсидий.

Какими же льготами сегодня пользуются многодетные семьи:

50% скидка на плату за пользование жильем (квартплата).

50% скидка на коммунальные услуги (газоснабжение и электроснабжение, скидка на пользование холодной водой зависит от колличества использованной воды и количества зарегистрированных в доме людей, не относящихся к многодетной семье, к примеру, бабушки и дедушки).

50% скидка стоимости топлива, в том числе жидкого, в случае если дом не имеет центрального отопления.

50% скидка на установку стационарного телефона (скидку на абонплату "Укртелеком" не предоставляет).

Дети из многодетных семей также имеют право на бесплатное получение лекарств по рецептам врачей, а также на бесплатное оздоровление.

Многодетным семьям в Киеве также предоставляется возможность бесплатно пользоваться всем коммунальным транспортом, включая метро и фуникулер.

50% скидка на питание в государственных детских садах.

Выплаты многодетным семьям могут лишить их льгот и субсидий (фото: pixabay.com)

Но, дело в том, что льгота на пользование коммунальными услугами (квартплата, газ, электричество, вода) предоставляется только тем семьям, чей суммарный доход в расчете на одно лицо за предыдущие шесть месяцев не превышает суммарный прожиточный минимум.

С 1 января 2019 года прожиточный минимум для трудоспособного взрослого составляет 1921 грн, для детей в возрасте от 6 до 18 лет - 2027 грн, для детей до 6 лет - 1626 грн.

Так, если ваша семья состоит из двух взрослых, одного ребенка старше 6 лет и двух детей младше шести, ваш прожиточный минимум составит 9121 грн. А поскольку вы будете получать дополнительные 3400 гривен (за двоих детей до шести лет), вы попросту можете лишиться льготы на оплату коммунальных услуг, если даже вдвоем получаете только минимальную зарплату.

То же самое касается и субсидий, которые также зависят от суммарного дохода семьи.

Выплаты многодетным семьям могут лишить их льгот и субсидий (фото: pixabay.com)

Для получения дополнительных выплат необходимо подготовить такой перечень документов:

Свидетельство о многодетной семье (оригинал и копия);

Свидетельство ребенка из многодетной семьи (выдается с 6 лет, оригинал и копия);

Свидетельства о рождении всех детей (оригинал и копия);

Паспорта родителей (оригинал и копия);

Идентификационный номер налогоплательщика (того из родителей, кто будет получать деньги, оригинал и копия);

Реквизиты, на которые будут начисляться средства.

В Минсоцполитики также отмечают, что деньги можно будет получать через "Укрпочту".

Напомним, семьи, в которых воспитываются трое и более детей смогут получать ежемесячно 1700 гривен до достижения ребенком шести лет. Если же многодетная семья воспитывает несколько детей в возрасте до шести лет, государство будет выплачивать пособие на каждого ребенка до 6 лет.

Также стоит знать, что родители трех детей, которые стали многодетными после рождения двойни или тройни смогут получать ежемесячную выплату на всех детей, которым еще нет шести лет.