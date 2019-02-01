Морил сына голодом: депутату из Новоукраинки решили ужесточить обвинение

Мольченко посчитал, что жена родила от другого и потому стал мучить мальчика

Летом 2018 года в Новоукраинке произошел ужасный инцидент: депутат Александр Мольченко морил голодом собственного 4-летнего сына. По данному факту было открыто уголовное производство и теперь ему может грозить пожизненное. Об этом информирует CBN.

Депутата заподозрили в "незаконченном покушении на умышленное убивство малолетнего ребенка, совершенном с особой жестокостью, по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 15, п.п. 2, 4, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 296 Уголовного Кодекса). Теперь отцу грозит от десяти до 15 лет за решеткой или пожизненное с конфискацией имущества.

По данным следствия, Мольченко посчитал, что жена родила от другого и потому стал насильно морить мальчика голодом. Изначально Мольченко обвиняли в злостном неисполнении родительских обязанностей. За это он мог получить от двух до пяти лет лишения свободы.

Прокуратура области подтвердила информацию о переквалификации статьи, на основании совокупности собранных во время досудебного расследования доказательств. Подозрение вручили 30 января.

Напомним, что в Днепре родители морят детей голодом в антисанитарных условиях. У 24-летней матери поинтересовались, чем она кормит детей. На что та начала уверять, что еще утром кормила сыновей супом, хотя в квартире не было даже намека на какую-либо еду.

Ранее мы писали, что мать оставила троих малолетних детей дома без еды. Дети были очень запущенные - грязные, со вшами и сыпью на теле. По их словам, за день они ничего не ели.

А также сообщали, что на Прикарпатье нашли причину постоянных болезней детей. Родители забили тревогу, когда дети начали постоянно болеть и кашлять, а врачи никак не могли установить причину. Оказалось, что здание детского сада покрыто плесенью от стен до потолка.