Морил сына голодом: украинский депутат "прославился" на весь мир

Коллаж РБК-Украина

История об издевательствах Александра Мольченко над ребенком получила широкую огласку

Летом 2018 года в Новоукраинке произошел ужасный инцидент: депутат Александр Мольченко морил голодом собственного 4-летнего сына, пока об этом не узнали правоохранители. Теперь злоумышленнику грозит пожизненное. Данная история получила широкую огласку не только в Украине, но и в западных СМИ. Так, об украинском депутате написали в популярном издании The Sun.

Журналисты в подробностях расписали, как отец собственноручно пытался умертвить сына и морил голодом, поскольку считал, что ребенок не от него. Медики утверждали, что мальчик мог бы умереть через пару дней, если бы его вовремя не госпитализировали.

Сейчас состоянию здоровья мальчика ничего не угрожает. Однако изначально вместо положенных нормой 16 килограмм он весил всего 7. И, несмотря на утверждения отца, что сын не голоден, мальчик все время плакал и просил хлеба.

Изначально Мольченко обвиняли в злостном неисполнении родительских обязанностей. За это он мог получить от двух до пяти лет лишения свободы. Однако 30 января мужчине ужесточили обвинение и теперь его может ожидать пожизненное.

Напомним, что в Днепре родители морят детей голодом в антисанитарных условиях. У 24-летней матери поинтересовались, чем она кормит детей. На что та начала уверять, что еще утром кормила сыновей супом, хотя в квартире не было даже намека на какую-либо еду.

Ранее мы писали, что мать оставила троих малолетних детей дома без еды. Дети были очень запущенные - грязные, со вшами и сыпью на теле. По их словам, за день они ничего не ели.

А также сообщали, что на Прикарпатье нашли причину постоянных болезней детей. Родители забили тревогу, когда дети начали постоянно болеть и кашлять, а врачи никак не могли установить причину. Оказалось, что здание детского сада покрыто плесенью от стен до потолка.