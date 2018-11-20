"Мороз наступает": синоптики предупредили о похолодании 21 ноября

Фото: Снег (Виталий Носач, РБК-Украина)

Ожидаются морозы до -9 градусов

В среду, 21 ноября по всей территории Украины начнет опускаться дневная и ночная температура воздуха. В некоторых областях похолодает до -9 градусов. Об этом сообщает сайт Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, самое большое понижение температуры ожидается в восточных областях страны. Днем там ожидается солнечная погода без осадков с температурой воздуха от +1 до -1 градуса. Ночью в Харькове и Полтаве -3 -6 градусов, в Луганской и Донецкой областях от -5 до -8 градусов. В Днепре до -9 градусов.

На юге Украины без осадков, возможна небольшая облачность. В Одесской области пройдет небольшой дождь. Днем +1 +4 градуса, ночью от -1 до -5 градусов.

В Крыму, по прогнозам синоптиков, возможен дождь. Днем +5 +7 градусов, ночью от +2 до +4 градусов.

В северных областях сухо и солнечно. Днем 0 +2 градуса, ночью от -3 до -5 градусов.

На западе местами возможен снег, а также мокрый снег с дождем. В Ужгороде +5 +7 градусов. В остальных городах региона от 0 до -2 градусов днем. Ночью от -1 до -6 градусов.

В центральной части страны солнечно, местами облачно, без осадков. Днем от 0 до -3 градусов, ночью от -7 до -9 градусов.

В столице 21 ноября солнечно, осадки не прогнозируются. Днем столбики термометров покажут от -1 до +1 градуса, ночью температура опустится до -5 градусов.

Карта погоды (meteo.gov.ua)

Напомним, ранее мы давали прогноз погоды на 21 ноября от народного синоптика Наталки Диденко.

А также мы писали о том, что врачи рассказали, как защитить организм при наступлении морозов.

Видео: РБК-Украина