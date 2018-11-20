"Мороз наступає": синоптики попередили про похолодання 21 листопада

Фото: Сніг (Віталій Носач, РБК-Україна)

Очікуються морози до -9 градусів

У середу, 21 листопада по всій території України почне опускатися денна та нічна температура повітря. У деяких областях похолоднішає до -9 градусів. Про це повідомляє сайт Українського гідрометцентру.

За даними синоптиків, найбільше зниження температури очікується в східних областях країни. Вдень там очікується сонячна погода без опадів з температурою повітря від +1 до -1 градуса. Вночі у Харкові та Полтаві -3 -6 градусів, у Луганській і Донецькій областях від -5 до -8 градусів. У Дніпрі до -9 градусів.

На півдні України без опадів, можлива невелика хмарність. В Одеській області пройде невеликий дощ. Вдень +1 +4 градуси, вночі від -1 до -5 градусів.

У Криму, за прогнозами синоптиків, можливий дощ. Вдень +5 +7 градусів, вночі від +2 до +4 градусів.

У північних областях сухо і сонячно. Вдень 0 +2 градуси, вночі від -3 до -5 градусів.

На заході місцями можливий сніг, а також мокрий сніг з дощем. В Ужгороді +5 +7 градусів. В інших містах регіону від 0 до -2 градусів вдень. Вночі від -1 до -6 градусів.

В центральній частині країни сонячно, місцями хмарно, без опадів. Вдень від 0 до -3 градусів, вночі від -7 до -9 градусів.

У столиці 21 листопада сонячно, опади не прогнозуються. Вдень стовпчики термометрів покажуть від -1 до +1 градуса, вночі температура опуститься до -5 градусів.

Карта погоди (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, раніше ми давали прогноз погоди на 21 листопада від народного синоптика Наталки Діденко.

А також ми писали про те, що лікарі розповіли, як захистити організм при настанні морозів.

Відео: РБК-Україна