"Будет холодно": синоптик рассказала, какую погоду ожидать украинцам 21 ноября

Иллюстративное изображение (Фото: РБК-Украина)

В Киеве ожидается сухая и порой солнечная погода

Народный синоптик Наталка Диденко рассказала украинцам о том, какая погода ждет их в среду, 21 ноября. Об этом эксперт написала на своей странице в социальной сети Facebook.

"Антициклон скандинавского происхождения сделает нам завтра погоду без осадков. Немного затронет влажностью крайний Юг и полетает снег в западных областях, кроме Волыни и Ровенщины. Будет холодно", - пишет синоптик.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

Ближайшей ночью ожидается 3-8 градусов, завтра днем от 3 мороза до 2 тепла. К вечеру 0-5 градусов мороза.

В Киеве также есть тенденция к небольшому похолоданию. Ночью будет 3-6 градусов, днем 0-2 градуса мороза. В столице будет преимущественно сухо, порой солнечно. Потепление ожидается с воскресенья.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Напомним, что синоптики рассказали, где ждать снег 20 ноября.

Ранее мы рассказывали о том, что народный синоптик Наталка Диденко предупредила об антициклоне.

А также мы писали о том, какая погода ожидается в Украине в начале недели.

Видео: РБК-Украина