"Буде холодно": синоптик розповіла, яку погоду чекати українцям 21 листопада

У Києві очікується суха і часом сонячна погода
Народний синоптик Наталка Діденко розповіла українцям про те, яка погода чекає їх у середу, 21 листопада. Про це експерт написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.
"Антициклон скандинавського походження зробить нам завтра погоду без опадів. Трохи зачепить вологістю крайній Південь і політає сніг у західних областях, крім Волині та Рівненщини. Буде холодно", - пише синоптик.
Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)
Найближчої ночі очікується 3-8 градусів, завтра вдень від 3 морозу до 2 тепла. До вечора 0-5 градусів морозу.
У Києві також є тенденція до невеликого похолодання. Вночі 3-6 градусів, вдень 0-2 градуси морозу. У столиці буде переважно сухо, часом сонячно. Потепління очікується з неділі.
Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)
Нагадаємо, що синоптики розповіли, де чекати сніг 20 листопада.
Раніше ми розповідали про те, що народний синоптик Наталка Діденко попередила про антициклони.
А також ми писали про те, яка погода очікується в Україні на початку тижня.
Відео: РБК-Україна