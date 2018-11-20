"Буде холодно": синоптик розповіла, яку погоду чекати українцям 21 листопада

Ілюстративне зображення (Фото: РБК-Україна)

У Києві очікується суха і часом сонячна погода

Народний синоптик Наталка Діденко розповіла українцям про те, яка погода чекає їх у середу, 21 листопада. Про це експерт написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Антициклон скандинавського походження зробить нам завтра погоду без опадів. Трохи зачепить вологістю крайній Південь і політає сніг у західних областях, крім Волині та Рівненщини. Буде холодно", - пише синоптик.

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

Найближчої ночі очікується 3-8 градусів, завтра вдень від 3 морозу до 2 тепла. До вечора 0-5 градусів морозу.

У Києві також є тенденція до невеликого похолодання. Вночі 3-6 градусів, вдень 0-2 градуси морозу. У столиці буде переважно сухо, часом сонячно. Потепління очікується з неділі.

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, що синоптики розповіли, де чекати сніг 20 листопада.

Раніше ми розповідали про те, що народний синоптик Наталка Діденко попередила про антициклони.

А також ми писали про те, яка погода очікується в Україні на початку тижня.

Відео: РБК-Україна