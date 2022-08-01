Под Москвой фанату Путина набили букву "Z" на спине. Это сделали бейсбольными битами (фото)
В селе Бужаниново Московской области мужчина, который поддерживает войну в Украине и повесил на забор плакат с буквой "Z", жестко поплатился за свою выходку - неизвестные избили его и выбили на спине битами его любимую букву.
Об этом говорится в сюжете, который снял блогер Андрей Трофимов.
Избили битами за букву "Z" на доме и воротах
Как говорится в видео, 27 июля трое в камуфляже и балаклавах сильно избили битами 46-летнего Эдуарда Кипрушева, который у себя на доме и воротах повесил плакаты с буквой "Z".
И не просто избили, а выбили ему ту же букву на спине.
Скриншот из видео (YouTube / Андрей Трофимов)
По словам пострадавшего путиниста, это произошло вечером, когда он вернулся домой в частный сектор.
"На меня выскочили трое парней с бейсбольными битами. И в течение 10-12 секунд нанесли мне около 20 ударов... Я слегка потерял сознание. А потом они меня прижали и начали бить по спине. Потом уже понял, что набили букву "Z", - рассказал мужчина.
Скриншот из видео (YouTube / Андрей Трофимов)
По словам мужчины, он героически выбрался из-под ударов, побежал в авто, где у него лежал мачете. После этого, рассказывает он, неизвестные разбежались, а он сам преследовал их.
Эдуард заявил, что срывать фашистские плакаты не собирается "принципиально". Кроме того, он похвастался, что его друг воюет в Украине, где убивает мирных граждан.
Скриншот из видео (YouTube / Андрей Трофимов)
Не исключено, что в ближайшее время украинофоб Кипрушев снова получит по зубам от своих же более адекватных соотечественников.
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