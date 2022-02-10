Можно даже детям: как приготовить домашний майонез из авокадо
Фото: Рецепт майонеза из авокадо (freepik.com)
Майонез (или соус) из авокадо - это постный, полезный рецепт, который с легкостью может заменить обычный майонез, и можно даже детям. Его можно использовать как соус к рыбе, как намазку на хлеб, как заправку в салаты/пасту, а можно еще есть вместе с начос или просто ложкой.
Украинский кулинарный блогер Анна Станкевич опубликовала в Instagram простой рецепт домашнего майонеза из авокадо.
Как приготовить майонез из авокадо:
Ингредиенты:
- 1 спелое авокадо
- 1 большая долька чеснока
- 100 мл оливкового масла
- ~ 3 ст. л. лимонного сока
- 1 ч. л. меда
- 3 веточки укропа
- соль, перец
Из авокадо можно приготовить вкусный и полезный майонез (фото: freepik.com)
Приготовление:
- Для приготовления майонеза требуется хорошее спелое авокадо.
- Все ингредиенты соединяем в посуде для взбивания и взбиваем до однородности.
- Храним в холодильнике максимум 2 суток, (а в идеале - съесть сразу), в плотно закрытой баночке.
Приятного аппетита!
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