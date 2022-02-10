Можна навіть дітям: як приготувати домашній майонез з авокадо
Фото: Рецепт майонезу з авокадо (freepik.com)
Майонез (або соус) з авокадо - це пісний, корисний рецепт, який з легкістю може замінити звичайний майонез, і можна навіть дітям. Його можна використовувати як соус до риби, як намазку на хліб, як заправку в салати/пасту, а можна ще їсти разом з начос або просто ложкою.
Український кулінарний блогер Анна Станкевич опублікувала в Instagram простий рецепт домашнього майонезу з авокадо.
Як приготувати майонез з авокадо:
Інгредієнти:
- 1 стигле авокадо
- 1 велика часточка часнику
- 100 мл оливкової олії
- ~ 3 ст. л. лимонного соку
- 1 ч. л. меду
- 3 гілочки кропу
- сіль, перець
З авокадо можна приготувати смачний і корисний майонез (фото: freepik.com)
Приготування:
- Для приготування майонезу потрібно гарне стигле авокадо.
- Всі інгредієнти з'єднуємо в посуді для збивання і збиваємо до однорідності.
- Зберігаємо в холодильнику максимум 2 доби, (а в ідеалі - з'їсти відразу), в щільно закритій баночці.
Приємного апетиту!
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