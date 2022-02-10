Можна навіть дітям: як приготувати домашній майонез з авокадо

Майонез (або соус) з авокадо - це пісний, корисний рецепт, який з легкістю може замінити звичайний майонез, і можна навіть дітям. Його можна використовувати як соус до риби, як намазку на хліб, як заправку в салати/пасту, а можна ще їсти разом з начос або просто ложкою.