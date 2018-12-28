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"На Трифона и птица в лесу замерзает": какой будет погода 28 декабря

STYLERЖизнь    28.12.2018 - 06:01
"На Трифона и птица в лесу замерзает": какой будет погода 28 декабря
Иллюстративное фото: РБК-Украина

В этот день было принято подкармливать птиц, чтобы помочь им пережить холода

В пятницу, 28 декабря, в Украине ожидается пасмурная погода с незначительным повышением температуры на западе и похолоданием - на севере и востоке. В большинстве областей выпадут осадки - дождь и мокрый снег - сообщает Gismeteo.

&quot;На Трифона и птица в лесу замерзает&quot;: какой будет погода 28 декабря

Иллюстративное фото (pixabay.com)

В западных областях Украины ночью температура воздуха составит от +1 до +3 градусов ночью, днем столбики термометров будут варьироваться в пределах от +3 до +6 градусов.

В северных и центральных областях ночью будет достаточно холодно - от −5 до 0 градусов, днем температура воздуха составит от −6 до +3 градусов. В Сумской области будет сильный мороз - здесь столбики термометра ночью опустятся до −14 градусов.

В восточной части Украины ночью будет холодно - от −12 до −4 градусов, днем температура воздуха будет в пределах от −6 до 0 градусов.

На юге Украины столбики термометров ночью покажут от −3 до +1 градусов, днем достигнут отметок от 0 до +5 градусов.

В Киеве 28 декабря будет пасмурно, утром - снег, днем и вечером - небольшой дождь. Температура ночью от -1 до 0 градусов, днем - от +1 до +2 градусов.

&quot;На Трифона и птица в лесу замерзает&quot;: какой будет погода 28 декабря

Иллюстративное фото (pixabay.com)

В этот день украинцы почитают память святого игумена Трифона Печенгского, который проповедовал Евангелие на Кольском полуострове. Трифон по преданию является покровителем моряков.

Погода в этот день символизирует погоду в марте следующего года. В народе говорят, что "на Трифона и птица в лесу замерзает" - обычно погода 28 декабря устанавливается достаточно морозная. Люди по традиции кормили в этот день птиц, чтобы помочь им справиться с морозами.

В народе говорили, что 28 декабря день становится длиннее, поскольку на землю поступают солнечные лучи, и очень важно было помочь им справиться с зимней стужей. Для этого утром выносили на улицу горячие угли и высыпали их на снег, чтобы испугать злых духов.

&quot;На Трифона и птица в лесу замерзает&quot;: какой будет погода 28 декабря

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Напомним, ранее мы писали о том, что жертвами непогоды в Украине стали животные из Красной книги.

Читайте также: Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на реках Украины.

Также мы писали о прогнозе погоды на первый день 2019 года.

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