"На Трифона і птах у лісі замерзає": якою буде погода 28 грудня

Ілюстративне фото: РБК-Україна

В цей день було прийнято підгодовувати птахів, щоб допомогти їм пережити холоди

У п'ятницю, 28 грудня, в Україні очікується похмура погода з незначним підвищенням температури на Заході і похолоданням - на півночі і сході. У більшості областей випадуть опади - дощ і мокрий сніг - повідомляє Gismeteo.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

У західних областях України вночі температура повітря становитиме від +1 до +3 градусів вночі, вдень стовпчики термометрів будуть варіюватися в межах від +3 до +6 градусів.

В північних та центральних областях вночі буде достатньо холодно - від -5 до 0 градусів, вдень температура повітря становитиме від -6 до +3 градусів. У Сумській області буде сильний мороз - тут стовпчики термометра вночі опустяться до -14 градусів.

У східній частині України вночі буде холодно - від -12 до -4 градусів, вдень температура повітря буде в межах від -6 до 0 градусів.

На півдні України стовпчики термометрів вночі покажуть від -3 до +1 градусів, вдень досягнуть позначки від 0 до +5 градусів.

У Києві 28 грудня буде хмарно, зранку - сніг, вдень і увечері - невеликий дощ. Температура вночі від -1 до 0 градусів, удень - від +1 до +2 градусів.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

В цей день українці вшановують пам'ять святого ігумена Трифона Печенгського, який проповідував Євангеліє на Кольському півострові. Трифон за переказами є покровителем моряків.

Погода у цей день символізує погоду у березні наступного року. У народі кажуть, що "на Трифона і птах у лісі замерзає" - зазвичай погода 28 грудня встановлюється досить морозна. Люди за традицією годували в цей день птахів, щоб допомогти їм впоратися з морозами.

У народі говорили, що 28 грудня, день стає довшим, оскільки на землю надходять сонячні промені, і дуже важливо допомогти їм впоратися із зимовою стужею. Для цього вранці виносили на вулицю гаряче вугілля і висипали його на сніг, щоб налякати злих духів.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що жертвами негоди в Україні стали тварини з Червоної книги.

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