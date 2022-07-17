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Налейте уксус в бачок унитаза на ночь и решите огромную проблему

Фото: Зачем в унитаз добавляют уксус (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Очистка унитаза - одна из самых неприятных, но и необходимых "процедур" для поддержания чистоты в доме. Что мы только не льем/сыплем в него, чтобы оттуда приятно пахло и сияло, но обычный дешевый уксус может решить сразу несколько проблем.

Об этом пишет Sante Plus.

Уксус - безопасный и экологичный очиститель

Эксперты говорят, что пользоваться уксусом стоит, если вы желаете заменить обычные моющие средства, которые могут навредить вашему здоровью.

Это мощное средство, которое очищает от накипи, дезинфицирует и освещает любое помещение в вашей квартире или доме.

В туалете уксус поможет справиться с известковым налетом и "камнем", которые могут образовываться внутри унитаза.

Зачем уксус в бачке

Сливной бачок является очень важной частью вашего туалета, так как он способствует правильному функционированию слива, а следовательно, и туалета.

В бачке унитаза могут накапливаться ржавчина, накипь, плесень и бактерии. Эти маленькие неприятности могут вызвать неприятные запахи и повлиять на работу туалета.

Способ применения уксуса

Не сливая воду из бачка, налейте туда уксус. Затем оставьте смесь уксуса и воды на ночь в вашем туалетном баке.

На следующий день смойте бачок и перекройте кран, чтобы вода туда не поступала. Затем удалите остатки ржавчины и налета с помощью губки или щетки. Снова наберите воду в бачок и смывайте, пока он не очистится.

Ранее мы писали, зачем в унитаз класть зубчики чеснока.

Также эксперты рассказали, какие вещи ни в коем случае нельзя смывать в унитаз, чтобы не менять потом сантехнику.

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