Налейте уксус в бачок унитаза на ночь и решите огромную проблему

Очистка унитаза - одна из самых неприятных, но и необходимых "процедур" для поддержания чистоты в доме. Что мы только не льем/сыплем в него, чтобы оттуда приятно пахло и сияло, но обычный дешевый уксус может решить сразу несколько проблем.
Об этом пишет Sante Plus.
Эксперты говорят, что пользоваться уксусом стоит, если вы желаете заменить обычные моющие средства, которые могут навредить вашему здоровью.
Это мощное средство, которое очищает от накипи, дезинфицирует и освещает любое помещение в вашей квартире или доме.
В туалете уксус поможет справиться с известковым налетом и "камнем", которые могут образовываться внутри унитаза.
Сливной бачок является очень важной частью вашего туалета, так как он способствует правильному функционированию слива, а следовательно, и туалета.
В бачке унитаза могут накапливаться ржавчина, накипь, плесень и бактерии. Эти маленькие неприятности могут вызвать неприятные запахи и повлиять на работу туалета.
Не сливая воду из бачка, налейте туда уксус. Затем оставьте смесь уксуса и воды на ночь в вашем туалетном баке.
На следующий день смойте бачок и перекройте кран, чтобы вода туда не поступала. Затем удалите остатки ржавчины и налета с помощью губки или щетки. Снова наберите воду в бачок и смывайте, пока он не очистится.
Ранее мы писали, зачем в унитаз класть зубчики чеснока.
Также эксперты рассказали, какие вещи ни в коем случае нельзя смывать в унитаз, чтобы не менять потом сантехнику.