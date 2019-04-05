Настоящее чудо: в Днепре женщина-бабочка родила ребенка (фото)

Женщина-бабочка в Днепре родила здоровую девочку. Медики называют это настоящим чудом, поскольку шанс родить ребенка женщинам, страдающим этим редким генетическим заболеванием, практически сводится к нулю, сообщает Информатор.

Чудо произошло в больнице Мечникова 2 апреля. Женщина рожала самостоятельно, хотя в больнице в Желтых Водах, где проживает роженица, ее уговаривали сделать кесарево. Но медики из Днепра этот вариант исключили, поскольку операция могла бы привести к смерти пациентки. У людей с буллезным эпидермолизом заживление ран проходит проблематично.

Люди-"бабочки" - это пациенты с редкой группой наследственных заболеваний, поражающих кожу, слизистые оболочки и внутренние органы.

Женщина-бабочка родила ребенка в Днепре (фото: dp.informator.ua)

Алина, так зовут роженицу, вместе с мужем Игорем очень давно мечтали о ребенке, ведь сама женщина была лишена родительской опеки в детстве. Поэтому они решили оставить ребенка, когда узнали о беременности.

Новорожденную девочку назвали Софией. Роды прошли успешно благодаря команде больницы Мечникова и возможности круглосуточно подключать специалистов.

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Напомним, в Ровенской области семья обвиняет медиков в смерти новорожденного. Врачи из роддома отказывались принимать роды у женщины, которая была на 37-й неделе беременности.