Названо количество земли, которую УПЦ МП получила за пять лет войны с Россией

УПЦ МП за последние 5 лет получила 220 гектаров земли. Это примерно столько, сколько хватит на пять Ватиканов. Об этом "Народной правде" рассказал ученый-религиовед и нардеп Виктор Еленский.

По его словам, УПЦ Московского патриархата пользуется всеми привилегиями, которые предоставляет украинское законодательство для церковных организаций.

Еленский сообщил, что несмотря на все эти привилегии священники продолжают рассказывать о притеснениях, которым они подвергаются на территории Украины.

По словам эксперта, это просто плевок на могилы тех праведников, которые были замучены и расстреляны в 1937 году.

"Сегодня предстоятель сходит с вертолета на красную дорожку, к нему стоит очередь на благословение, а он начинает рассказывать о беспрецедентных гонениях!" - заявил Еленский.

Напомним, что УПЦ МП должна переименоваться на РПЦ в Украине до 27 апреля. Религиовед Виктор Еленский рассказал, что будет, если церковь не сменит название.

Ранее сообщалось о том, что полутысячный переход УПЦ МП к ПЦУ закончился проклинаниями со стороны священника УПЦ МП.

Мы также писали о том, что россияне довели священника УПЦ МП до суицида из-за намерения иерея перейти в ПЦУ.