Нецензурная брань и крики: жесткие методы воспитания в киевской школе

Учитель нецензурно выражается, не стесняясь ни детей, ни родителей
Учитель школы № 197 в Святошинском районе Киева кричит и ругается на детей матом. Аудиозапись инцидента выложила в группу Батьки SOS в сеть Facebook пользователь Svetlana Medvedyk.
По ее словам, такими методами воспитания в школе занимается преподаватель Педченко Юлия. Она неоднократно называла детей "тупыми бездарями" и их "ждет только должность дворника", также из уст учителя срываются фразы, вроде "как хочется вас убить".
Учитель школы в Киеве разговаривает с детьми матом (скрин: facebook.com)
Мама девочки-выпускницы просит совета, что ей делать и куда обращаться, чтобы облагоразумить неадекватного преподавателя.
Учитель школы в Киеве разговаривает с детьми матом (аудио: soundcloud.com/svetlana-medvedyk)
Пользователи сети советуют маме, дочь которой страдает от действий неадекватной учительницы, обращаться в соответствующие инстанции и добиваться справедливости.
Напомним, в Херсонской области учитель физкультуры ударил школьника на глазах у его одноклассников, а потом потащил его в туалет.
Ранее мы сообщали, что инцидент в волынской школе разозлил украинцев.
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