Нецензурна лайка та крики: жорсткі методи виховання в київській школі

Учитель школи № 197 у Святошинському районі Києва кричить і лається на дітей матом. Аудіозапис інциденту виклала в групу Батьки SOS в мережу Facebook користувач Svetlana Medvedyk.

За її словами, такими методами виховання в школі займається викладач Педченко Юлія. Вона неодноразово називала дітей "тупими нездарами" і їх "чекає тільки посада двірника", також з вуст учителя зриваються фрази, на кшталт "як хочеться вас вбити".

Вчитель школи в Києві розмовляє з дітьми матом (скрін: facebook.com)

Мама дівчинки-випускниці просить поради, що їй робити і куди звертатися, щоб облагоразумити неадекватного викладача.

Вчитель школи в Києві розмовляє з дітьми матом (аудіо: soundcloud.com/svetlana-medvedyk)

Користувачі мережі радять мамі, дочка якої страждає від дій неадекватної вчительки, звертатися у відповідні інстанції і добиватися справедливості.

"Це точно запис з уроку, а не з психоневрологічного диспансеру? Там же людина на межі нервового зриву. Такому вчителю терміново захист потрібен відповідними фахівцями";

"Вона не може працювати з дітьми і не може працювати вчителем";

"Написати доповідні на ім'я директора і вимагати контракт з цим вчителем не продовжувати!"

"Заява від батьків класу з підписами в райвно, вчителя приберуть від дітей";

"Приниження дітей вчителями потрібно викорінювати. Діти сміються і ніколи не будуть поважати вчителя, який не поважає їх";

"Ранній клімакс? Цілком можливо. Накладіть на нього проф деформацію і отримаємо середньостатистичного вчителя після більше десяти років в школі".

Нагадаємо, в Херсонській області вчитель фізкультури вдарив школяра на очах у його однокласників, а потім потягнув його в туалет.

Раніше ми повідомляли, що інцидент у волинській школі розлютив українців.

А також писали про те, що вчитель християнської етики б'є дітей і обзиває їх чортами.