В Никополе пес спас жизнь чемпиону по шоссейному велоспорту: трогательная история

В частности, над кроватью в разрушенном доме висят медали. Это комната Игоря - звездного велосипедиста в городе. Его жизнь спас пес Акбар. Собака начала выть, из-за этого Игорь проснулся.

"Это было в два ночи. Я услышал первый удар, потом свист. Начал звать маму, она была в другой комнате. Взял одеяло, перешел в другой угол комнаты, накрылся, и, слава богу, удар был в другую часть дома. Это и спасло. Потому что я вот здесь как раз и спал, куда был удар, обломки, стекло", - сказал спортсмен.

Российские войска обстреляли город Никополь (suspilne.media)

В тот день из-за обстрелов погибли два человека-70-летний мужчина и 65-летняя женщина. Еще девять раненых, среди них есть дети, самому младшему - три года. Шестерых человек госпитализировали. Сейчас в стационарах Никополя остается трое, одного ребенка перевезли в больницу Днепра.

Из-за обстрела в городе разрушены три частных жилых дома, повреждены двенадцать домов и четыре хозяйственные постройки. В частном секторе возник пожар, его потушили. Сейчас спасатели продолжают разбирать завалы.

Российские войска обстреляли город Никополь (suspilne.media)